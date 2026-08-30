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Царьград

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Дрон "Князь Вандал" превзошел ожидания, уничтожив технику на миллионы

Дрон "Князь Вандал" превзошел ожидания, уничтожив технику на миллионы

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщил, что дрон "Князь Вандал Новгородский" стал наиболее результативным в российской армии с августа 2024 года, уничтожив бронетехнику на сумму десятки миллиардов долларов.

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