Дрон "Князь Вандал" превзошел ожидания, уничтожив технику на миллионы

Генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщил, что дрон "Князь Вандал Новгородский" стал наиболее результативным в российской армии с августа 2024 года, уничтожив бронетехнику на сумму десятки миллиардов долларов.