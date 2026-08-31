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Время обработки частных транзакций в Zcash может сократиться до менее чем 200 мс

Время обработки частных транзакций в Zcash может сократиться до менее чем 200 мс

Zakura выпустила криптографический инструментарий с открытым исходным кодом, который в некоторых тестах производительности сократил время создания приватных транзакций Zcash с более чем трех секунд до менее чем 200 миллисекунд.

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