Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях

Анатолий Страшко

Вы не нагнетайте, не поддакивайте бандерлогам. По жизни сталкивался с людьми с Украины. Восток Украины нормальные люди. Паскудные твари - выходцы с Западной Украины. Но ведь это и не хохлы вовсе. Это манкурты, быдло для поляков, взращиваемое там 300 лет. Вот там надо поработать. Вычистить гнойник. Как? Ликвидацией. Полной. Нет , нет, не по-гитлеровски. Просто переселить. Как Калининградскую область у нас в 1948 году сделали. Куда? А куда хотят. Только не в Россию.