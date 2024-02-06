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Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях

Киев. Начало февраля 2024. Местные настроения в подробностях

Давненько не писал. Обуяла какая-​то нездоровая лень, которая скорее напоминает депрессняк. Очень непросто жить в агрессивно враждебной среде годами.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
Вы не нагнетайте, не поддакивайте бандерлогам. По жизни сталкивался с людьми с Украины. Восток Украины нормальные люди. Паскудные твари - выходцы с Западной Украины. Но ведь это и не хохлы вовсе. Это манкурты, быдло для поляков, взращиваемое там 300 лет. Вот там надо поработать. Вычистить гнойник. Как? Ликвидацией. Полной. Нет , нет, не по-гитлеровски. Просто переселить. Как Калининградскую область у нас в 1948 году сделали. Куда? А куда хотят. Только не в Россию.
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
А ведь мы ещё не начинали! Скоро, скоро!!!!!
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4 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Да и пускай ненавидят. Всем мил не будешь. Самое главное чтобы вычистить этот гнойник за границы нашей страны.
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1 час.

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