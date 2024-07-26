С протестом отказалась от дорогого подарка матери: Орбакайте выставила на продажу то, что ей досталось от Примадонны

Сейчас в жизни семьи Аллы Пугачевой практически отсутствует стабильность. Сама она катается по странам вслед за мужем Максимом Галкиным*, надеясь на светлое будущее для маленьких детей, а ее старшая дочь вынуждена постоянно летать по странам, то возвращаясь к мужу и дочке в США, где те проживают, то давая концерты в России, то навещая мать там, где она ситуативно находится.
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