С протестом отказалась от дорогого подарка матери: Орбакайте выставила на продажу то, что ей досталось от Примадонны

Сейчас в жизни семьи Аллы Пугачевой практически отсутствует стабильность. Сама она катается по странам вслед за мужем Максимом Галкиным*, надеясь на светлое будущее для маленьких детей, а ее старшая дочь вынуждена постоянно летать по странам, то возвращаясь к мужу и дочке в США, где те проживают, то давая концерты в России, то навещая мать там, где она ситуативно находится.