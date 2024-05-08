Спецслужба Грузии: добровольцы с Украины хотят устроить провокации на митингах

Организаторы акций протестов в Тбилиси против закона об иностранных агентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, которые участвуют в проведении специальной военной операции (СВО) на стороне Украины.
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