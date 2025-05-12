Свердловские депутаты приняли доклад омбудсмена - после вмешательства губернатора

Комитет заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности с третьего раза принял доклад уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой о работе за 2024 год.
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