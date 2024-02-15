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"Битый небитого везет". Захарова о готовности Харрис заменить Байдена

"Битый небитого везет". Захарова о готовности Харрис заменить Байдена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Кризисные явления в США оказывают негативное воздействие на весь мир, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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