"Битый небитого везет". Захарова о готовности Харрис заменить Байдена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ Кризисные явления в США оказывают негативное воздействие на весь мир, отметила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.