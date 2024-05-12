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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пи Джей Вашингтон, Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 71 очко на троих в победной игре с «Оклахомой»

Пи Джей Вашингтон, Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 71 очко на троих в победной игре с «Оклахомой»

Лучшими в составе «Мэверикс» стали форвард Пи Джей Вашингтон и защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг. На счету Вашингтона 27 очков, 6 подборов и 2 передачи при 11 из 23 с игры и 5 из 12 трехочковых.

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