Пи Джей Вашингтон, Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 71 очко на троих в победной игре с «Оклахомой»

Лучшими в составе «Мэверикс» стали форвард Пи Джей Вашингтон и защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг. На счету Вашингтона 27 очков, 6 подборов и 2 передачи при 11 из 23 с игры и 5 из 12 трехочковых.