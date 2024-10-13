Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

Америке в последнее время как-то не хватает… всего! Это правда, каждую неделю приходится читать статьи на тему «у нас слишком мало ракет», «у нас слишком мало кораблей», «у нас слишком мало танков», спутников, систем ПВО, беспилотников – а теперь вот ещё и подводных лодок, оказывается, тоже.
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