Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Это так Вы оправдываете хамство  и предательство? Что мешало не вести себя как хаму и предателю, тем более, что это в...«Вы, русские, нас...
  • Александр Рожков
    Всех то не гребите под одну гребенку. Предателей везде было и всегда достаточно. У нас то их завсегда хватало и тепер...«Вы, русские, нас...
  • Леонид Попивняк
    Позвольте с вами не согласиться!....Восточные немцы сами этого хотели всей душой в своём большинстве - стать такими-ж...«Вы, русские, нас...

Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

Проще найти объект размером с апельсин в космосе, чем русскую подводную лодку в море, заявил адмирал США в отставке

Америке в последнее время как-то не хватает… всего!  Это правда, каждую неделю приходится читать статьи на тему «у нас слишком мало ракет», «у нас слишком мало кораблей», «у нас слишком мало танков», спутников, систем ПВО, беспилотников – а теперь вот ещё и подводных лодок, оказывается, тоже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Найди меня, найди меня, найди, найди, найди, найди, найди меня!..))😜
Ответить
13 час.
ВВ
Владимир Витковский
... чем больше дерьма утилизируется, тем лучше будут жить ВСРФ...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх