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Регионы России

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«Алиса AI» начала автоматически выбирать модель для ответа пользователям

«Алиса AI» начала автоматически выбирать модель для ответа пользователям

Автоматический выбор модели осуществляется с помощью внутренней системы маршрутизации, которая анализирует запросы и определяет необходимые ресурсы для их обработки.

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