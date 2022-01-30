Аргументы недели

97 570 подписчиков

Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич смогли вылететь в Пекин

Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич смогли вылететь в Пекин

Российские биатлонистки Валерия Васнецова и Ирина Казакевич прилетели на Игры в Пекине, однако к началу субботней тренировки они еще не заселились в Олимпийскую деревню.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх