Сегодня Крым заметет снегом

Фото: Михаил ГладчукПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня в Крыму ожидаются: мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица.
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