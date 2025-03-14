"Вы мне не указ": 27-летний Студент из Туркменистана держит в страхе всю общагу в Стерлитамаке

А какая россиянам разница, для нас он мигрант и очень опасен.

НА

Николай Анахов

Правильно сказал завхоз, нечего шум поднимать - раз и нет тела, а значит и дела, а то их бьют, а они обижаются! Башкиры - классные ребята, собрались молча, от.удохали, и всё!