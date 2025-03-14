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"Вы мне не указ": 27-летний Студент из Туркменистана держит в страхе всю общагу в Стерлитамаке

"Вы мне не указ": 27-летний Студент из Туркменистана держит в страхе всю общагу в Стерлитамаке

Avia.pro - СМИ Стерлитамак, тихий город в Башкирии, потрясла эта история. В общежитии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий (СФ УУНиТ) разгорелся настоящий бойцовский клуб.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А какая россиянам разница, для нас он мигрант и очень опасен.
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1 час.
НА
Николай Анахов
Правильно сказал завхоз, нечего шум поднимать - раз и нет тела, а значит и дела, а то их бьют, а они обижаются! Башкиры - классные ребята, собрались молча, от.удохали,  и всё!
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24 мин.
сергей юрков
Поддерживаю.  Большинство этих сильны потому, что местные разобщины. Типа моя хата с краю
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9 мин.
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