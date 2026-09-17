Подмосковье присоединится к марафону ко Всемирному дню донора костного мозга

С 14 по 20 сентября жители Подмосковья смогут без предварительной записи пройти типирование и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
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