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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Ян: «Спартак» лучше ЦСКА. Хотя футболом не интересуюсь»

– «Спартак» или ЦСКА?  – «Спартак». Хотя футболом не интересуюсь, – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

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