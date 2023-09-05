Страна и люди

9 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Что нам показал опыт СССР? Что государственное - это чиновничье. Т.е. чиновники, частенько, распоряжаются государстве...Наворованное прид...
  • Мария
    Дед Байден соскучился?Байден разочарова...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Гурулев дров обешшал подбросить....Наводчику танка «...

Министр финансов Риикка Пурра: Финляндия на пороге краха - нужно искать пути сближения с Россией

Министр финансов Риикка Пурра: Финляндия на пороге краха - нужно искать пути сближения с Россией

Финляндия капитулировала признав свое поражение в экономической во.не развязанной ею против Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксюша Кирьязис
Нет уж, думаю России просто надо подождать. Обширные и практически пустые территории Финляндии и иже с ней можно будет взять просто голыми руками и без всяких усилий и вложений. Ждём, просто ждём...
Ответить
17 час.
Россиянин
Унас что, своего снега мало?
Ответить
17 час.
Авас Анекак
лишнего не когда много не бывает
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх