Министр финансов Риикка Пурра: Финляндия на пороге краха - нужно искать пути сближения с Россией
Финляндия капитулировала признав свое поражение в экономической во.не развязанной ею против Российской Федерации.
Комментарии
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Нет уж, думаю России просто надо подождать. Обширные и практически пустые территории Финляндии и иже с ней можно будет взять просто голыми руками и без всяких усилий и вложений. Ждём, просто ждём...
Унас что, своего снега мало?
лишнего не когда много не бывает
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