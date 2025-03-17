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РСА назвал регионы-лидеры по частоте страховых случаев по ОСАГО в 2024 году

РСА назвал регионы-лидеры по частоте страховых случаев по ОСАГО в 2024 году

По итогам 2024 года лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Республика Ингушетия. Частота страховых случаев в регионе составила 7,8%, при этом по сравнению с 2023 годом частота страховых случаев снизилась на 0,2 п.

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