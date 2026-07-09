Идея годовой отсрочки по долгам нашла поддержку в СПЧ при условии учета рисков

У инициативы есть и обратная сторона: без прозрачных критериев предоставления отсрочки появляется риск злоупотреблений, а кредиторы могут ужесточить условия новых займов, чтобы компенсировать потенциальные потери Власти снова рассматривают возможность введения годичной отсрочки на передачу долгов судебным приставам.
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