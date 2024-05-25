За сутки в России потушили 46 лесных пожаров

За прошедшие сутки 24 мая в России потушили 46 лесных пожаров на площади 4323 гектаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана на сайте со ссылкой на информацию региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.
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