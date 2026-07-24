Пленный из ВСУ назвал российских военных боевой машиной

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в видео, предоставленном Минобороны России, заявил, что российские бойцы - "боевая машина", тогда как в ВСУ на передовую отправляют пожилых людей без подготовки.