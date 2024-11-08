Орбан заявил о неспособности Европы финансировать конфликт на Украине

Европа не может финансировать конфликт на Украине в одиночку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед неформальным саммитом лидеров Европейского союза (ЕС) в Будапеште, сообщает Reuters.
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