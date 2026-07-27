Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине

Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине Tекст: Вера Басилая Президент России Владимир Путин подробно проинформировал казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции в ответ на инициативу заморозить боевые действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков заявил, что Путин отреагировал на предложение Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, передает РИА «Новости».