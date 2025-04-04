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Председатель СК России встретился с сотрудниками, ответственными за взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел рабочую встречу с сотрудниками территориальных следственных подразделений и ведомственных образовательных организаций, ответственными за взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью.

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