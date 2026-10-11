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Россиянка одержала победу на международном конкурсе, став «Миссис ООН»

Россиянка одержала победу на международном конкурсе, став «Миссис ООН»

Москвичка Мария Филина стала победителем конкурса красоты и получила статус «Миссис ООН».

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