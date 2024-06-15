Украинские власти настолько привыкли врать, что порой выдуманные истории, могут нанести непоправимый вред.
Просроченный лжец...
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Андрей
просроченный и просраченный гондон
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15 час.
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Украинские власти настолько привыкли врать, что порой выдуманные истории, могут нанести непоправимый вред.
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