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Аргументы недели

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Почти 20 человек пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за сутки

Почти 20 человек пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за сутки

В ДТП на территории Ленинградской области за 29 июля пострадали 18 человек. За минувшие сутки на дорогах Ленинградской области произошло 101 дорожно-транспортное происшествие.

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