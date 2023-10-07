Россия готова вернуть НАТО должок за «Северные потоки»

29-й дивизии глубоководных атомных субмарин ГУГИ давно известно, где таится «Кащеева смерть» Запада Сергей Ищенко Фото: Stefan Sauer/dpa/TASS По обе стороны российско-украинского фронта с каждым годом все громче звучит вопрос: решится ли Россия в случае, если события в зоне боевых действий станут развиваться в крайне неблагоприятном для Москвы направлении, применить по врагу тактическое ядерное оружие? Самые свежие рассуждения на этот счет в минувшую пятницу появились на сайте НАТО в статье одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивера.