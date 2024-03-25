Школьники из Дмитрова примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады

Школьники из Дмитрова продемонстрируют свои знания на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Учащиеся гимназии «Логос» получили шанс участвовать благодаря высоким результатам на региональном этапе.
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