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Школьники из Дмитрова примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады

Школьники из Дмитрова примут участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады

Школьники из Дмитрова продемонстрируют свои знания на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Учащиеся гимназии «Логос» получили шанс участвовать благодаря высоким результатам на региональном этапе.

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