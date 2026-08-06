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Бензин классов "Евро‑2", "Евро‑3" и "Евро‑4" останется на рынке России до июля 2027 года

Бензин классов "Евро‑2", "Евро‑3" и "Евро‑4" останется на рынке России до июля 2027 года

Правительство разрешило производство и оборот топлива пониженного экологического класса как временную меру для стабилизации рынка Правительство РФ продлило до 1 июля 2027 года возможность производства, ввоза и реализации бензина экологических классов "Евро‑2", "Евро‑3" и "Евро‑4" (они же — классы К2, К3 и К4).

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