Советник Пушилина: Часов Яр теряет стратегическое значение для Украины

Украинское командование с 2014 года считает город Часов Яр в ДНР важным логистическим хабом. Однако в последнее время населенный пункт теряет стратегическое значение для ВСУ, рассказал в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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