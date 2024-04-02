Советник Пушилина: Часов Яр теряет стратегическое значение для Украины

Украинское командование с 2014 года считает город Часов Яр в ДНР важным логистическим хабом. Однако в последнее время населенный пункт теряет стратегическое значение для ВСУ, рассказал в беседе с РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.