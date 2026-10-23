ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Отбывающую срок за госизмену в Кемеровской области женщину приговорили к 12 годам колонии за публичную демонстрацию нацистской татуировки.
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