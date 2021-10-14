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В сборной РФ шокированы задержанием биатлонистки за ритуальное убийство

В сборной РФ шокированы задержанием биатлонистки за ритуальное убийство

В российской сборной по ачери-биатлону шокированы сообщением о задержании трехкратной чемпионки РФ Марии Корнеевой, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера команды Владимира Матвеева.

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