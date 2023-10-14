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В бундестаге призвали восстановить "Северные потоки"

В бундестаге призвали восстановить "Северные потоки"

Скриншот видео Немецкому кабмину порекомендовали рассмотреть возможность восстановления российских газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", поврежденных в результате диверсии в прошлом году, для налаживания поставок газа РФ.

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