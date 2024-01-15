Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Смена монетарной политики в Турции: эра повышения ставок

Смена монетарной политики в Турции: эра повышения ставок

Президент Турции сохраняет контроль над органами фискальной и монетарной власти, а стабилизационная политика зависит от президента в гораздо большей степени, чем от любых иных институтов внутри политической системы, говорится в материале «Мониторинг мировой экономики и геополитических рисков», представленном НИУ ВШЭ.

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