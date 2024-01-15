Смена монетарной политики в Турции: эра повышения ставок

Президент Турции сохраняет контроль над органами фискальной и монетарной власти, а стабилизационная политика зависит от президента в гораздо большей степени, чем от любых иных институтов внутри политической системы, говорится в материале «Мониторинг мировой экономики и геополитических рисков», представленном НИУ ВШЭ.