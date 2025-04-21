Весенняя охота на снежного гуся и канадскую казарку: особенности, сроки и традиции

В США и Канаде давно охотятся весной на гусей – на все подвиды снежного гуся и на канадскую казарку. Оба этих вида настолько многочисленны, что представляют угрозу собственной среде обитания, поэтому охота весной должна была регулировать их численность.
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