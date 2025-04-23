Огненный ответ: Россия нанесла мощный удар по штабу ВСУ и военной инфраструктуре Украины Ирина ВальковаРоссийская армия продолжает демонстрировать высокую точность и эффективность современных вооружений в рамках специальной военной операции.
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