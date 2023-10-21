Самолет Utair отстранили от полетов из-за проблем с закрылками

Самолет авиакомпании Utair из Москвы сел в аэропорту Когалым (ХМАО) с неисправными закрылками. По информации telegram-канала AVIAINCIDENT, воздушное судно отстранено от полетов до выяснения причин поломки.
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