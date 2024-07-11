Месть будет сладкой! Дженнифер решила поквитаться с бросившим ее Беном Аффлеком

Лопес готовит для Бена неприятный сюрприз. Лопес хочет свети счеты с Аффлеком LEGION-MEDIAДженнифер Лопес, которая изо всех сил старается не показывать, как она оскорблена тем, что Бен Аффлек посмел ее бросить, решила свести с ним счеты.