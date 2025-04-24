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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Ливай получил шансы и пока не реализовал их. В дерби «Спартак» сделает ставку на проверенных бойцов, таких как Угальде»

Ливай Гарсия ни разу не забил и не ассистировал в 9 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Нападающего купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.

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