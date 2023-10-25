Бастрыкин заинтересовался домом без отопления в Петрозаводске

Руководитель Следственного комитета России ждет доклад по факту нарушения прав жителей Карелии Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с отоплением в Петрозаводске.
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