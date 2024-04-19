На длинном паводке: большая вода пришла и в Тюменскую область

После Орска и Оренбурга паводок пришел в Курган и Тюменскую область. Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с паводком на территории Курганской области напряженной — уровень воды в реке Тобол растет и на некоторых участках достиг десяти метров.