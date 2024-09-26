Алаудинов: Зеленский будет вынужден капитулировать

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает, что Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать на фоне успехов российских военных в зоне СВО.
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