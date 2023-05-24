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ВОЗ предупредила о риске начала новой глобальной пандемии

ВОЗ предупредила о риске начала новой глобальной пандемии

Мир может столкнуться с новой глобальной пандемией в будущем. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

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