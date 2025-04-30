Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Nata
    Пока такой закон примут, то на просторах страны поштучно можно будет сосчитать местных жителей.Даже паспорт Росс...
  • 7apTu3aH
    Гепутат Госдуры Затулин за своих любимых мигрантов удавится, но сделает всё, что бы такой закон не приняли. Гнида Зат...Даже паспорт Росс...
  • Иван Иванов
    Приходите завтра- мы вам ещё что нибудь пообещаем.....Даже паспорт Росс...

Видеонаблюление в классы! Ну сколько уже можно?! И сразу будет понятно кто и как отличился, кто прав, а кто виноват!

Видеонаблюление в классы! Ну сколько уже можно?! И сразу будет понятно кто и как отличился, кто прав, а кто виноват!

Четвероклассник покрыл матом учительницу. Теперь она — под угрозой увольнения Источник: ИТАР-ТАСС / Лидия Мухамадеева Ученики 4 «А» класса школы № 31 Василеостровского района остались без своей учительницы с 40-летним стажем Лии Моисеевны Юрьевой перед выпуском из начальной школы.

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