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Эрдоган предложил Путину вместе запустить АЭС "Аккую"

Эрдоган предложил Путину вместе запустить АЭС "Аккую"

АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину вместе ввести в строй атомную электростанцию "Аккую".

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