В Раде заявили, что Зеленский использует в своих целях бедственное положение ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на текущий момент находится под стражей в СИЗО, обвинил главу Украины Владимира Зеленского в использовании сложной ситуации в ВСУ с целью добиться большей поддержки со стороны Запада, используя при этом чужие жизни.