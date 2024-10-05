В Раде заявили, что Зеленский использует в своих целях бедственное положение ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на текущий момент находится под стражей в СИЗО, обвинил главу Украины Владимира Зеленского в использовании сложной ситуации в ВСУ с целью добиться большей поддержки со стороны Запада, используя при этом чужие жизни.
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