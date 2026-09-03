Почему французские СМИ сгорали от стыда, рассказывая о санкциях против «Маши и Медведя», и как это связано с деградацией правозащитных институтов? Почему статистика нападений с ножом во Франции исчезла из открытого доступа, и кто в этом заинтересован больше — власть или преступники? Что на самом деле пугает обеспеченную прослойку избирателей бол.
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