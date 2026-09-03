Поче­му фран­цуз­ские СМИ сго­ра­ли от сты­да, рас­ска­зы­вая о санк­ци­ях про­тив «Маши и Мед­ве­дя», и как это свя­за­но с дегра­да­ци­ей пра­во­за­щит­ных инсти­ту­тов? Поче­му ста­ти­сти­ка напа­де­ний с ножом во Фран­ции исчез­ла из откры­то­го досту­па, и кто в этом заин­те­ре­со­ван боль­ше — власть или пре­ступ­ни­ки? Что на самом деле пуга­ет обес­пе­чен­ную про­слой­ку изби­ра­те­лей бол.