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Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры

Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры

Перевод депозита на личный счет риелтора до подписания договора — классическая схема обмана при покупке и аренде квартиры, предупредила эксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко.

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