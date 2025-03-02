Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры

Перевод депозита на личный счет риелтора до подписания договора — классическая схема обмана при покупке и аренде квартиры, предупредила эксперт по недвижимости, основатель «Таиланд Вилла центр» Светлана Ермоленко.
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