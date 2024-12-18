Новый российский внедорожник — известны сроки выхода на рынок

Как ранее рассказывал «За рулем», ГАЗ объявил цены на полноприводное семейство . С ноября стали доступны к заказу две модификации: цельнометаллический фургон с 3-местной кабиной и грузовым отсеком за 3 615 000 рублей и грузопассажирская версия комби (фургон с двухрядной 6-местной кабиной) за 3 740 000 рублей.