Ученые: «К 2050 году раком может заболеть каждый пятый человек в мире»

Число новых случаев рака в мире к 2050 году может вырасти примерно на 67% — с 21 млн в 2024 году до 34 млн .
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